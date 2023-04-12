جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الصف الأول للمدارس الرسمية والخاصة واللغات حيث تنطلق الامتحانات السبت الموافق 6 مايو المقبل بمختلف مدارس المحافظة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس يوم السبت 5 مايو لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي للمدارس الرسمية ومدارس اللغات على أن تبدأ اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صبحا على النحو التالي:.

أولا المواد التي لا تضاف إلى المجموع

السبت 6 مايو: الفترة الأولى المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة أيضاً.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف والفترة الثانية تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة أعمال ومدة اللجنة ساعة.

ثانياً المواد التي تضاف إلى المجموع

الإثنين 8 مايو :لغة عربية لمدة ثلاث ساعات فترة أولى واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنية أولى مدة اللجنة ساعتين ونصف وفترة ثانية، كيمياء لمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو : فترة أولى أحياء لمدة ساعة ونصف وتاريخ فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضاً.

الإثنين 15 مايو: رياضيات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، فلسفة ومنطق لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 مايو: فيزياء مدة اللجنة ساعة ونصف، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس أن امتحان مادة التربية العسكرية يعقد يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتجرى مادة امتحانات العملي لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية، ويتم إجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا (التربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها) قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وشددت على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعددة بنسبة 85% باستخدام التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على أعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة وفقا للكتاب الدوري رقم 49 لسنة 2022.