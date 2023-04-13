أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية، المقرر أن تبدأ يوم الأحد 7 مايو المقبل، في اللجان كافة المحددة في نطاق الإسماعيلية، وتستمر حتى الثلاثاء 16 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الإسماعيلية

وحددت «التربية والتعليم» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الإسماعيلية، كالآتي:

الأحد 7 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي

الثلاثاء 9 مايو: مادة الفيزياء ومادة والجغرافيا ومادة تطبيقات الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 11 مايو: مادة اللغة العربية.

الأحد: 14 مايو: مواد الكيمياء والتاريخ والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 16 مايو: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية 2023

وشهدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ، وإنهاء الاستعدادات كافة الخاصة بتجهيز اللجان والمراقبين في مديريات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالإسماعيلية، يوم 6 مايو 2023، وتنتهي في 10 من الشهر ذاته، وهي الفترة ذاتها التي تقام خلالها امتحانات النقل لصفوف المرحلة الإعدادية.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.