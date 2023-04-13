مصرع شاب في مشاجرة علي يد جاره بالإسماعيلية

لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه على يد جاره مساء اليوم الخميس في مشاجرة نشبت بينهما بمركز ومدينة القنطرة غرب ونقل الجثمان الي مشرحة المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما فى عزبة الشراقوة بقرية البياضية دائرة المركز.

انتقال المباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال الأجهزة الأمنية إلي مكان المشاجرة في الإسماعيلية وتحفظت علي الجثمان لحين وصول جهات التحقيق الي مكان الواثعة.

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن مصرع «شعبان .ش .س» 30 عاما جراء التعدى عليه بآلة حادة وإصابته بجرح في الرأس.

وقال شهود العيان إن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه أمام منزله بسبب خلافات جيرة سابقة، تجددت مساء اليوم الخميس.

القبض علي المتهم

وشكلت مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الحنائية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث القنطرة غرب لفحص الواقعة والتوصل الي سبب ارتكابها.

وألقت مباحث القنطرة القبض علي المتهم بارتكاب الواقعة ويدعي " السيد.ا.ر" 30 عاما جار المجنى والتحفظ علي الأداة المستخدمة فى الواقعة كما تم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.