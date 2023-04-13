إسعاد يونس.. «صاحبة السعادة» التي خطفت قلوب الجمهور

في ديسمبر عام 2014، كانت إسعاد يونس على موعد مع جمهورها في سهرة استثنائية، وتجربة مُختلفة، من خلال برنامج يحمل اسم «صاحبة السعادة»، لكنها آنذاك لم تكن تتوقع حجم التفاعل الجماهيري الضخم والذي فاق كل التوقعات، رغم أنّ التجربة صُنعت بحب وإتقان، رغم ما كان ينتابها من قلق إلى حدّ ما، كما هو مُعتاد في بداية أي مشروع، لكن صار الاسم يلاصقها وكأنها صفة أساسية بها، وارتبط بها الجمهور وبمشروعها طوال الـ9 أعوام الماضية.

خلطة إعلامية تمزج بين الترفيه والتسلية

وفي عيد ميلاد إسعاد يونس، ترصد «الوطن» تجربتها مع وأحد من أشهر وأنجح البرامج المصرية «صاحبة السعادة» الذي يُعرض عبر قناة دي إم سي، كونها تُقدم خلطة إعلامية تمزج بين الترفيه والتسلية، وكذلك تهدف للحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج.

إسعاد يونس، تُقدم مشروعًا مميزًا من خلال برنامجها صاحبة السعادة، حيث صار رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

جوائز حصدتها إسعاد يونس

رحلة إسعاد يونس مع البرنامج، تُوجت بالعديد من الجوائز، بجانب احتفاء الجمهور بها، حيث حصدت جائزة أفضل برنامج ترفيهي، وكذلك أفضل مذيعة عشرات المرات، حيث إنها تُقدم كل حلقة وكأنها الحلقة الأولى في تاريخ البرنامج، وذلك تحت عنوان «شغف.. حب.. وطاقة».

إسعاد يونس، من مواليد مدينة القاهرة في عام 1950، حصلت على درجة البكالوريوس من معهد اﻹرشاد السياحي، أثناء دراستها الجامعية وتحديدًا بالسنة الأولى من معهد السياحة عام 1968، تقدمت للعمل بالإذاعة في البرنامج الأوروبي، ثم عملت بعدها كمساعد في برنامج الشرق الأوسط ثم تدربت حتى أصبحت مذيعة تقدم برامج الهواء.

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال تقديم برنامج «مساحة حرة» على شبكة قنوات أوربت في فترة التسعينيات ثم كررت التجربة من خلال تقديم برنامج «صاحبة السعادة».