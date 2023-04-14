مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. القبض على أحمد فهمي وتحرير كليمان

مسلسل سره الباتع الحلقة 23 شهد كثيرا من الأحداث المثيرة التي تصاعدت في الحقبتين الفرنسية والحقبة الحالية التي يدور فيهما أحداث المسلسل، وذلك بعد مقتل الدرويش عبدالله على يد مسعود وعصابته، ويعرض مسلسل سره الباتع ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة على شاشة قناة الحياة وقنوات أون.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

وظهر خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 23 القبض على حاد الذي يمثل دوره الفنان أحمد فهمي بعد مقتل الدرويش عبدالله، وحققت الجهات الأمنية مع حامد عن سبب معرفته بالدرويش وماذا كان يفعل معه، ليخبر حامد الشرطي حكاية بحثه عن السلطان حامد والمقامات، ولكن لا يخبره أنه وجد جوابات في حقيبة الدرويش عبد الله.

أحداث من سره الباتع

وعلى الجانب الآخر، في الحقبة الفرنسية، نرى شباب المقاومة من القرية وهم يخطفون العالم الفرنسي كليمان الذي يمثل دوره الفنان حسين فهمي ويقيدونه، لكن يأتي حامد ويغضب منهم كثيرا ويطلب منهم فك قيوده، لأن كليمان دافع عنه من قبل.