مسلسل سره الباتع الحلقة 23.. حسين فهمي أسيرا وأحمد السعدني ينقذه

عرض منذ قليل مسلسل سره الباتع الحلقة 23 عبر شاشة قناة on drama، والتي شهدت كثيرا من التطورات والأحداث على مستوى الحقبتين الأولى الخاصة بالحملة الفرنسية، والأخرى الخاصة بالحقبة الحالية.

وبدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 23، بمشهد إلقاء القبض على حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، ومعه فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، وتحدث الأخير عن حظه السيئ الذي يتسبب في إلقاء القبض عليه في اليوم ذاته، الذي قرر أن يعترف لحامد بحبه لشقيقته وطلب يدها.

مسلسل سره الباتع الحلقة 23

وتوالت الأحداث بانفعال لونا التي تجسد شخصيتها الفنانة رانيا التومى على مسعود، لعدم تمكنها من معرفة المعلومات التي تريدها منه، وقررت أن تتركه وتغادر المنزل وحاول كثيرا أن يقنعها ويتحايل عليها .

وبعد ذلك تطورت الأحداث باستدعاء الظابط لحامد ليحقق معه عن ما حدث بخصوص قتل الدرويش عبد الله، فحكي له حامد كل التفاصيل الخاصة ببحثه عن سر السلطان حامد، لكنه كذب عليه وأخبره أنه لم يجد جوابا في الشنطة المعلقة بعنق الدرويش.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 23

ثم انتقلت الأحداث الى الحقبة الزمنية الثانية الخاصة بالحملة الفرنسية، التي كشفت عن إلقاء شباب المقاومة القبض على العالم الفرنسي كليمان، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، لكن عندما عرف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني بالأمر تدخل على الفور، وأفرج على كليمان هو ومن معه.