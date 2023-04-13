مسلسل سره الباتع الحلقة 22.. الدرويش يموت بعد الكشف عن سر السلطان

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 22 مفاجأة كبيرة قلبت الأحداث مجددا فى الحقبة الزمنية الحالية، وهو مقتل الدرويش عبد الله الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، ابن حفيد السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 22

وكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 22، عن جلوس الدرويش عبدالله مع حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، في الحقبة الزمنية الحالية، مع سارة التي تجسد شخصيتها الفنان ريم مصطفى، وفريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور.

وخلال حديثهما، أخبر الدرويش حامد بأنّه قد جاءت اللحظة التي يعطيه فيها الجواب الخاص بالسلطان المعلق في عنقه، وأن يخبره مكان السر الذي يبحث عنه الجميع، وبالفعل نفذ هذا وسط تعجب حامد.

وبمجرد أن يعطي الدرويش لحامد الجواب، يموت بطلق ناري، من العصابة التي تبحث عن كنز السلطان حامد.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.