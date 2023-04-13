موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يهم الكثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي فاتهم العرض الأول للحلقة على شاشة قناة الحياة، ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين زمنيتين.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يأتي الساعة 8 صباحًا بينما يأتي العرض الأول الساعة 12 صباحًا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يستكمل أحداث مسلسل سره الباتع التي تطورت بشكل كبير بعد قتل صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع الجنرال الفرنسي بيلو دفاعا عن حبيبها حامد.

أحداث من سره الباتع

وقتلت صافية التي تجسد دورها حنان مطاوع، الجنرال الفرنسي بيلو بسبب غدره لحامد ويجسد دوره أحمد السعدني، ومحاولة قتله، لتأتي صافية في الوقت المناسب وتنقذ حامد، ويعرض موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 باقي الأحداث.