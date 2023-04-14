يبحث جمهور الفنان أحمد مكي والمسلسل الكوميدي الكبير أوي 7 عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة لمتابعة الحلقة 23.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم عقب أذان المغرب مباشرة، الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتتناول أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع العديد من القضايا بأسلوب كوميدي أبرزها الخلافات الزوجية بين الكبير أوي وزوجته مربوحة رغم مرور فترة زواج قصيرة، إلا أن الخلافات بينهما تتصاعد ويقترح عليهما جوني شقيق الكبير، الذهاب لاستشاري علاقات زوجية لحل مشاكلهما.