مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. هل تنتقم دميانة من عبد الجبار بعد إجبارها على بيع منزلها؟

شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة أحداث مثيرة، وما زال الجمهور متشوق لمعرفة بقية الأحداث بعد اشتعال الصراع بين «نادرة» الفنانة نيللي كريم وعبد الجبار، بعد أن ساوم عبد الجبار دميانة على بيع منزلها مقابل 5 ملايين جنيه.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 22

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة، طلبت دميانة من عزت زوجها أن ينتبه لعائلة عبد الجبار وأبو عصايا، لأن كل منهما يعلم أن يوجد كنز تحت منزلها، وفي الوقت ذاته، زار عبد الجبار دميانة، وطلب منها أن توقع على عقد بيعها للمنزل مقابل 5 ملايين جنيه أو مقابل حياتها وحياة عزت.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

يأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، من بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ونهى صالح، ومريم الخشت، وريم رؤوف، وندى موسى، وعلي الطيب، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.