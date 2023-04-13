مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. عبد الجبار يساوم دميانة لبيع منزلها
كتب:
ضحى محمد
11:31 م | الخميس 13 أبريل 2023
عملة نادرة
أحداث مثيرة ومشوقة شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 22، التي انتهت منذ قليل، ونالت إعجاب المشاهدين، خاصة أن الصراع يزال قائم بين نادرة ومنزل عبد الجبار .
مسلسل عملة نادرة الحلقة 22
في البداية، تتصل «إسراء» بـ«نادرة» وتطمئنها على نجلها «يوسف» بعد أن تم خطفه، تطلب دميانة من عزت ان ينتبه لعائلة عبد الجبار و أبو عصايا خاصة بعد زواجهما، خاصة أن كل منهما يعلم أن هناك كنز تحت منزلها .
تطورات بالحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة
يزور عبد الجبار دميانة و تفزع فور مشاهدته، ويواجه عبد الجبار دميانة امام عزت بصورتها مع نبيل اخو نادرة،و يطلب عبد الجبار من دميانة ان تمضي على عقد بيعها للمنزل مقابل 5 مليون جنية او مقابل حياتها و حياة عزت، يقرر حسن أبو عصايا الاتصال بجاسم رجل شداد للحد من تصرفات عبد الجبار.
أحداث الحلقة 22 من عملة نادرة
يزور حسن أبو عصايا نادرة برفقة جاسم، و تخبره نادرة انها كانت قادمة اليه، يؤكد لها انه و كل رجاله طوعاً لها، يعود حسن أبو عصايا برفقة نادرة امام أهل النجع، وذلك بعد أن طحنت نادرة المواد المخدرة لأمر تخطط له في المستقبل .