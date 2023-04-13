موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يتنظر جمهور مسلسل جعفر العمدة استكمال الأحداث الشيّقة التي شهدتها الحلقات السابقة، التي تدور حول نادرة التي تجسّد دورها الفنانة نيللي كريم، في إطار اجتماعي تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

نكشف خلال السطور التالية موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت بداية حلقات مسلسل عملة نادرة على شاشة قناة cbc، بطولة نيللي كريم، وقوفها أمام والد زوجها المتوفى، بسبب خلافاتهما على الإرث، الذي يقرر أن يحرمها منه شرط زواجها بـ«مسعود»، وتوافق نادرة على شرطه، لكنها تضع خطة أخرى في بالها، وتتوالى الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ونهى صالح، ندى موسى ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.