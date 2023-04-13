مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. هل تستطيع نادرة معرفة مكان ابنها بعد خطفه؟

يترقب جمهور مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، عرض الحلقة 22 من المسلسل، لمعرفة هل تستطيع نادرة معرفة مكان ابنها يوسف بعد خطفه في حلقة أمس أم لا؟.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 22

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة خطف يوسف ابن نادرة على يد عمه مسعود الفنان أحمد عيد، على أن تشهد الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة، أحداثا مهمة بشأن محاولات نادرة معرفة مكان ابنها يوسف.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، أحداثًا مثيرة منذ وقوف نيللي كريم في وجه عبدالجبار والد زوجها الراحل، لتأخذ ميراثها ونجلها، لكنه رهن حصولها عليه بموافقتها من الزواج بمسعود ابنه الأكبر.