الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة.. عائلة جمال سليمان تحتفل بعودة حفيدها

شهدت الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث الهامة حول شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها «عبد الجبار» والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل عملة نادرة

تبدأ الأحداث بخطف مسعود ليوسف ضمن الحلقة الـ 22 من مسلسل عملة نادرة، تصرخ نادرة لخطف يوسف، تتصل نادرة بأنس وتخبرها بخطف يوسف تحاول أنس تهدئتها وتخبرها أنها ستعتني به، يعود مسعود بيوسف وسط فرحة من الجميع يخبرهم عبد الجبار ان يوسف له كل شيء، الأرض والأموال والبيت واسم العائلة.

نادرة تبحث عن نجلها الرضيع يوسف

يسأل عبد الجبار مسعود عن نادرة ويخبره أنه بحث عنها ولم يجدها، ثم يطلب منه البحث عنها لاسترجاع أرضهم، يؤكد عبد الجبار أن وجود يوسف معهم يسهل حضور نادرة.

تتصل نادرة بالدكتور منير الذي كانت تعمل معه قبل زواجها من «بلال» على الطيب وتطلب منه دواء مخدر، يرسل الدكتور منير الادوية المخدرة لنادرة، حيث أنها تخطط لأخذ نجلها يوسف مرة أخرى من عائلة عبد الجبار.