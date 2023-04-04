مسلسل مني زكي في رمضان 2023.. قصة درامية مشوقة

مسلسل مني زكي في رمضان 2023 أحد الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها بشغف كبير، لما يتضمنه من أحداث درامية مشوقة، حول أرملة تدعى «حنان»، تحاول البحث عما يوفر لها ولطفليها مصدر رزق بعد وفاة زوجها ومن ثم تواجه الأزمات.

مسلسل مني زكي في رمضان 2023

تحت الوصاية هو اسم مسلسل مني زكي في رمضان 2023، والمقرر عرض أولى حلقاته في السادس عشر من رمضان الحالي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق.

قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي

وتدور أحداث تحت الوصاية مسلسل منى زكي في رمضان 2023، حول أرملة وأم لطفلين تدعى «حنان»، تضطر لترك مدينتها والانتقال لمدينة أخرى بسبب ظروف أسرتها الصعبة، بعد وفاة زوجها للبحث عن مصدر رزق لإعالة صغارها منه.

ومع توالي الأحداث، تضطر «حنان» للعمل بمهنة صيد السمك والسفر على متن إحدى السفن، لتوفير نفقات صغارها، ومن هنا تبدأ مواجهتها للأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل منى زكي تحت الوصاية في رمضان 2023، في تمام الساعة 7:45 مساء.

- وتأتي الإعادة للمرة الأولى في تمام الساعة 12:45 بعد منتصف الليل.

- أما الإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 2:15 من ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتضمن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، كل من قنوات، DMC ، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

ويشارك في بطولة العمل، منى زكي، دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.