قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي.. أحداث درامية مشوقة

بشغف كبير ينتظر العديد من المشاهدين التعرف على أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي، المقرر عرض أولى حلقاته في السادس عشر من رمضان الحالي، في إطار درامي مشوق، كما أنّ العمل من فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط.

قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي

وتدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي، حول أرملة وأم لطفلين تدعى «حنان»، تضطر لترك مدينتها والانتقال لمدينة أخرى بعد وفاة زوجها للبحث عن باب رزق كي تتمكن من إعالة أسرتها.

وتتوالى الأحداث بأن تجد «حنان» نفسها مضطرة للعمل في مهنة صيد السمك حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها الصغار، ومن ثم تبدأ مواجهة الأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتشمل قائمة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي قنوات، DMC ، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل منى زكي تحت الوصاية في تمام الساعة 7:45 مساء، وتعاد للمرة الأولى في 12:45 بعد منتصف الليل، ثم تأتي الإعادة الثانية تكون في 2:15 من ظهر اليوم التالي.

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من، منى زكي، ودياب، ونهى عابدين، وعلي الطيب، ورشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.