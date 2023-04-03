القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي.. وموعد الحلقة الأولى

حالة من الترقب الشديد يعيشها الجمهور للتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مشوق، حول سيدة بسيطة تبدأ في مصارعة مشكلات الحياة بعد وفاة زوجها ومسؤوليتها عن طفلين بعد رحيل رب الأسرة.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتضم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في دراما رمضان 2023، كل من قنوات، DMC ، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية، حيث أنه من المقرر عرض أولى حلقات العمل في اليوم السادس عشر من رمضان الحالي.

أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي من فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول «حنان» التي تلعب دورها منى زكي، وهي أرملة وأم لطفلين إحداهما رضيعة، التي تبدأ في السعي خلف ما يحافظ على حياة أبنائها بعد وفاة زوجها، لتقرر امتهان مهنة الصيد لتوفير رزق أطفالها، لكنها تواجه العديد من الأزمات المفاجئة التي تقلب حياتها رأسًا على عقب وتحاول التصدي لها بشتى الطرق.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية نخبة من الفنانين بينهم، منى زكي، رشدي الشامي، دياب، نهى عابدين، علي الطيب، وتأليف كل من خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.