في العام الـ11 لـ«الوطن».. الإفطار السنوي بنظام الـ«ديش بارتي» يرفع شعار «قوته في ناسه»

ساعات من الفرحة والسعادة غمرت قلوب جميع العاملين في جريدة الوطن، احتفالا بالتقليد السنوي، وإقامة حفل الإفطار الجماعي، الذي اعتادت الجريدة على إقامته منذ سنوات، بنظام الـ«ديش بارتي»، بمائدة إفطار واحدة، تشبه مائدة إفطار المطرية، يزينها أجمل أطباق الطعام من عمل صحفيات المؤسسة وأسر الصحفيين.

لم يخل اليوم من مفارقات ودعابات.. إذ انسحبت منافسات إعداد أطباق الطعام المميزة، على منافسات ختام دوري «المتحدة» الذي اختتم فعالياته قبل أيام، فضلا عن فعاليات الدورة الرمضانية لـ«الوطن»، وسط أجواء تملأها البهجة والسعادة، التي رسمت على وجوه الجميع.

تبادل الآراء في الأعمال الدرامية بين الزملاء في «الوطن»

وتبادل أبناء المؤسسة الأراء في الأعمال الدرامية، وتبارى الجميع في توقع الأحداث القادمة لحلقات جعفر العمدة وتحت الوصاية، وبدا اهتمام الجميع بالمستوى الفني العالي لمسلسل حرب.

وقارن بعض الصحفيين، بين دورة «الوطن» لكرة القدم ودوري «المزاريطة»، الذي انطلق عبر حلقات مسلسل الكبير أوي 7، في دعابة بدت أثارها من خلال الصور التي حرص الجميع على التقاطها بحضور الأبناء والزوجات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على تبادل الصور والفيديوهات مع جميع الزملاء، والتعليق على أحداث مباريات كرة القدم لدوري «المتحدة»، ودوري «الوطن»، بالإضافة إلى تبادل الحديث مع الزملاء حول متابعة المسلسلات، وإبداء الآراء فيها.

الاحتفال بعيد ميلاد الزميل ميسر ياسين

وتزامن الاحتفال مع عيد ميلاد الزميل ميسر ياسين، الذي تفاجأ رفقة زوجته الزميلة فادية إيهاب، بتورتة للاحتفال بعيد ميلاده الـ31، ليزداد حفل الإفطار السنوي جمالا، بحضور الدكتور أحمد محمود، المستشار الفني، وعدد من قيادات الجريدة، بينهم شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي، هدى رشوان مدير التحرير، هبة حسنين مدير التحرير، وسامي عبد الراضي مدير التحرير، لتسود أجواء الأخوة والمحبة جميع الزملاء والعاملين بالجريدة.