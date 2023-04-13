 اقرأ غدا في عدد الوطن.. «لمّ شمل الأسرة المصرية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر بلا غارمين «لمّ شمل الأسرة المصرية»

استراتيجية شاملة لإنهاء الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس: قرارات

بالعفو ومشروعات تمكين اقتصادى ودعم البيئة التشريعية والمؤسسية

«السيسى» أعلن انحيازه للمرأة فى مناسبات عديدة منذ توليه السلطة

فى 2014.. وإنهاء ملف الغارمين انعكاس لانحيازات «جمهورية 30 يونيو»

«التضامن»: سداد ديون 5 آلاف غارمة من المحكوم عليهن بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه لإخلاء سبيلهن

و«الداخلية» ترفع شعار «سجون بلا غارمين وغارمات» وتوجه دعماً للحالات الإنسانية وتراعى المواثيق الدولية

صندوق «تحيا مصر»: تنفيذ برامج للمرأة المعيلة برصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة».. ومبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأوْلى بالرعاية.. والمجتمع المدنى يقدم مساعدات مادية للأسر المتعثرة

«المصرى للفكر والدراسات»: 3 مسارات لجهود الدولة فى حل مشكلات «الغارمين والغارمات».. والمبادرة الرئاسية وجهت المؤسسات بالالتفات للظاهرة.. واقتصاديون: إنهاء الملف يحسن الأوضاع المالية والاجتماعية

فى برقية نقلتها السفارات: الرئيس يهنئ الأقباط بـ«عيد القيامة»

البابا تواضروس يترأس قداس «خميس العهد» بـ«كينج مريوط».. ويصلى «الجمعة العظيمة» فى الكاتدرائية

وفاء عامر: أواجه ظاهرة «المستريح» فى «حضرة العمدة».. الجمهور تفاعل مع «شلباية» كونها شريرة

تقلبات الطقس .. أبرز ما واجهنى من صعوبات فى «الكتيبة 101»

الصفحة الثانية

الحكومة: التوافق مع «المركزى» لتوفير التمويل للمستلزمات الطبية

«عبدالغفار»: نبحث مع شركات عالمية توطين صناعة الأدوية محلياً

المؤسسة العسكرية تحصد ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

محمد السيد يحتل صدارة التصنيف العالمى.. واستعدادات لـ«أولمبياد باريس»

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

«الاستثمار»: إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات إلكترونياً أول يوليو

«هيبة»: مصر تمتلك فرصاً ضخمة فى قطاعات الصحة والتعليم وصناعة السيارات والأدوية والأغذية

«الإسكان»: ننفذ خطة التنمية العمرانية الشاملة

«الجزار» يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة ناصر الجديدة بأسيوط

«جمعة»: عادة سنوية ورثتها عن والدى.. وأعتبرها «فرض مش اختيار»

مائدة «المقطم» لا تفرق بين مسلم ومسيحى: «كلنا إخوة فى الوطن»

«التعاون الدولى»: مؤتمر المناخ ترجم التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

«المشاط»: صندوق الخسائر أبرز نتائج «COP27»

الصفحة الثالثة

«مصر بلا غارمين».. الحلم أصبح حقيقة.. 9 قرارات انتصرت للمرأة

تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

زيادة الأنشطة التدريبية لهن لزيادة أعداد المؤهلات للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

التوسع فى البرامج التدريبية لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

التوسّع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة.

تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة وتسهيل اللوائح المصرفية والبنكية.

تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية.

متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم لاستدامة التحسن فى هذا المؤشر.

إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

الصفحة الرابعة

استراتيجية شاملة لإنهاء الظاهرة.. قرارات بالعفو وتعديلات تشريعية وتمكين اقتصادى

«السيسى» يعلن انحيازه للمرأة المصرية فى مناسبات عديدة منذ توليه السلطة.. وإنهاء ملف الغارمين والغارمات انعكاس لانحيازات «جمهورية 30 يونيو»

الرئيس السيسى يوجه بحل واقعى للأزمة من جذورها ومساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها

«التضامن»: سداد ديون 5 آلاف غارمة لإخلاء سبيلهن بتكلفة 207 ملايين جنيه

الوزارة: نستهدف الفئات ذات المستوى الاقتصادى المتواضع ومن تم حبسهن بسبب عدم الوفاء بديون قيمتها أقل من 20 ألف جنيه

توجيه حملات توعوية للتعريف بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن ومخاطر التوقيع على إيصالات أمانة

من «غارمة» للرئيس «السيسى»: «رديت لى روحى.. ومش لاقية كلمة توفى حقك وحنيتك»

ابنة الشرقية: استلفت 15 ألف جنيه من جيرانى تجار اللحمة للإنفاق على علاج والدتى ووقَّعت على إيصال أمانة.. وقضيت عامين فى سجن النساء بالقناطر من أصل 12 سنة مدة عقوبتى

أسوأ لحظات عشتها فى السجن يوم وفاة طفلى وعمره سنتان ولم أستطع وداعه أو المشاركة فى دفنه

الصفحة الخامسة

«سجون بلا غارمين».. ليس شعاراً.. «الداخلية»: إطلاق سراح آخر 85 غارماً وغارمة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية

الوزارة تنفذ خطة متكاملة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وجهودها أسفرت عن خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة

أنشطة وبرامج توعية تستهدف تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة ودعمها لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع

حفل الإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون «صورة أرشيفية»

عملية التطوير والتغيير مستمرة لدعم وتمكين المرأة النزيلة بالسجون ومد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة

اللواء مصطفى باز: لا بد من القضاء على الظاهرة تشريعياً واجتماعياً حتى لا تعود للحياة من جديد

مساعد وزير الداخلية الأسبق: خلو مراكز التأهيل منهم قرار شجاع يستحق الإشادة

أنصح أولياء الأمور بالتفكير العميق قبل الذهاب إلى التجار وشراء أغراض ثانوية والتوقيع على شيكات

مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية.. وتضم مساجد وكنائس وأماكن تريض ومناطق زراعات وصوباً ومصانع وورشاً

إحدى الغارمات المفرج عنهن بمحافظة المنيا: «حسّيت إنى اتولدت من جديد»

هند حلمى: دخلت السجن منذ 5 أشهر بسبب فلوس عملية جراحية لابنى.. وأسرتى لم تكن تصدق قرار العفو وفوجئوا بدخولى عليهم فى المنزل

الصفحة السادسة

المجتمع المدنى «شريك الحكومة».. مساعدات مادية للأسر المتعثرة وقوائم سوداء لـ «المستغلين»

صندوق «تحيا مصر»: رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج «مستورة».. ومبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأوْلى بالرعاية

اتحاد الجمعيات الأهلية: نوفر فرص عمل بعد خروج الغارمين والغارمات.. و«مصر الخير»: ندربهم ليصبحوا «أيادى منتجة»

نواب وسياسيون: «السيسى» حريص على لَمّ شمل الأسرة.. والإفراج عن الغارمات تكريم حقيقى للمرأة

رئيس «تضامن النواب»: المرأة حققت مكاسب كبرى تدعم مكانتها المجتمعية.. ووكيل «اتصالات النواب»: الحقوق والامتيازات التى حصلت عليها المرأة حققت لها المواطنة المتساوية

عضو «التنسيقية»: نعيش العصر الذهبى للمرأة والعفو عن الغارمات لفتة إنسانية تستحق التقدير.. و«مستقبل وطن»: الرئيس داعم بقوة للمرأة المصرية

«المصرى للفكر والدراسات» يرصد 3 مسارات لجهود الدولة فى حل مشكلات «الغارمين والغارمات»

معالجة الدولة للظاهرة اقتصرت خلال الفترة من 2010 حتى 2013 على إطلاق سراح مجموعة سيدات فى المناسبات وبلغ عدد المفرج عنهن فى الـ4 سنوات 1322 سيدة

خطة المعالجة الجذرية للمشكلة بدأت عام 2015.. ومبادرة «مصر بلا غارمين» كانت بمثابة الضوء الأخضر لتوجيه جهود المؤسسات للالتفات إلى الظاهرة

الصفحة السابعة

عدم المغالاة فى تكاليف الزواج «الحل».. خبراء: تجنب تدخل الأقارب فى شئون الحياة الزوجية ضرورة مُلحَّة

«هالة»: تعزيز مكانة العروس وأسرتها وسط المحيطين بهم يثقل كاهل الطرفين.. و«فرويز»: منصات التواصل تلعب دوراً شائكاً فى تغيير نظرة الأسرة إلى تكاليف الزواج والمغالاة بها

اقتصاديون: إغلاق الملف يحسن الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية

«عيد»: الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. و«سعيد»: يحقق صدى قوياً وإيجابياً على المستويين المحلى والعالمى

د. حسن الببلاوى: الانتشار يكون فى الأغلب داخل القرى والنجوع لأن المجتمع الريفى يعتمد على التباهى

أستاذ علم الاجتماع: جشع التجار أول أسباب قضايا الغارمات.. وإخراجهن يصون مستقبل أبنائهن

عدم وعى ملايين المصريين بخطورة التوقيع على إيصالات أمانة السبب الرئيسى فى تكرار الظاهرة

الصفحة الثامنة

وفاء عامر: أواجه ظاهرة «المستريح» فى «حضرة العمدة» وكنت أحلم بتجسيد شخصية الشهيدة «مها أبوقريع»

نبيل عيسى: أنا محظوظ بمسلسل «جميلة» فى رمضان.. وظهورى بـ«لحية بيضاء» كان مقصوداً

سلوى عثمان: انتظرونى بمفاجأة فى الحلقة 28 من «جعفر العمدة»

دورى فى «جت سليمة» به لمحة كوميدية نالت إعجاب الجمهور.. ومسلسل «سوق الكانتو» قريب لقلبى