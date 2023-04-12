اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات بين البلدين

-الحكومة توافق على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين: 1500 جنيه للأردب

-مرحب شهر الصوم.. تراث مصر «في أيدٍ أمينة»

-إبداع الأسطوات: «عبدالنبي».. 40 عاما في صناعة الأهلة والمآذن.. ويشكو من قلة انتشار الصنعة

-«النواب» يجيز 3 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجنبي أبسطها شراء عقار

-وليد فواز: لم أخف من «الإرهابي» في «الكتيبة 101».. والأعمال الدرامية الوطنية تلعب دورا مهما في معركة الوعي

الصفحة الثانية

-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات الثنائية

-وزير الخارجية الأسبق: التوافق المصري – الإماراتي تاريخي.. والعلاقات تتجه نحو النمو والازدهار

الصفحة الثالثة

-محللون إماراتيون: نموذج ناجح للتعاون الثنائي بين الدول

-مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأولوية لتكثيف العمل العربي المشترك.. ووحدة الأراضي

الصفحة الرابعة

-مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الجنسية

-الكشف عن مقبرة و4 مقاصير صغيرة بمنطقة آثار سقارة تعود لـ «الرعامسة»

-«التعليم العالي» تبحث استكمال تصنيع لقاح «كورونا» المصري

-مفكرة رمضانية.. وسيلة «مروة» لشفاء والدتها ونشر الخير

الصفحة الخامسة

-«جمال» ورث «الصنعة» بوظة العسيرات هي الأصل

-أسرة «ماريان» في رمضان: عملنا زينة وفوانيس وفرحنا مع إخواتنا

-سياح «مرسى علم» على مائدة إفطار.. الصيام يجمعنا

الصفحة السادسة

-تراث مصر «في أيد أمينة»

-«الأسطى عبدالنبي».. فنان يحفظ التراث الإسلامي بـ «أهلة ومآذن»

-«الأسطى حسن» دقة إيده على منابر المساجد وآثار مصر.. حارس مهنة عمرها 7 قرون

-أساتذة آثار صنايعية المحروسة: ملحمة بدأت مع دخول عمرو بن العاص

الصفحة السابعة

-«الأسطى عادل» مولود في إيده صنعة وفن.. يبدع تحفا بخبرة 300 سنة

-«الأسطى سيد» 30 عاما وسط المشغولات الصدفية.. إبداع لا يتوقف

-«أحفاد القصبجي» يعزفون على أوتار «السيرما».. لوحات من الأقمشة

-خطة إنقاذ من الخبراء: توفير مناخ آمن وإقامة معارض دولية لتسويق المنتجات

الصفحة الثامنة

-وليد فواز: لم أخف من تجسيد شخصية الإرهابي في «الكتيبة 101» و«رسالة الإمام» فرصة لن تتكرر

-طه دسوقي: جمهور «الصفارة» يسألني «إيه اللي حصل في جمصة؟».. وإشادة لطفي لبيب أسعدتني

-جمال يوسف: استعنت بأرشيف وائل الإبراشي أثناء التحضير لـ «حضرة العمدة».. والتجربة أجهدتني نفسيا