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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

كتب:

محمد عزالدين
09:07 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات بين البلدين

-الحكومة توافق على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين: 1500 جنيه للأردب

-مرحب شهر الصوم.. تراث مصر «في أيدٍ أمينة»

-إبداع الأسطوات: «عبدالنبي».. 40 عاما في صناعة الأهلة والمآذن.. ويشكو من قلة انتشار الصنعة

-«النواب» يجيز 3 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجنبي أبسطها شراء عقار

-وليد فواز: لم أخف من «الإرهابي» في «الكتيبة 101».. والأعمال الدرامية الوطنية تلعب دورا مهما في معركة الوعي

 

الصفحة الثانية

-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»

-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات الثنائية

-وزير الخارجية الأسبق: التوافق المصري – الإماراتي تاريخي.. والعلاقات تتجه نحو النمو والازدهار

 

الصفحة الثالثة

-محللون إماراتيون: نموذج ناجح للتعاون الثنائي بين الدول

-مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأولوية لتكثيف العمل العربي المشترك.. ووحدة الأراضي

 

الصفحة الرابعة

-مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الجنسية

-الكشف عن مقبرة و4 مقاصير صغيرة بمنطقة آثار سقارة تعود لـ «الرعامسة»

-«التعليم العالي» تبحث استكمال تصنيع لقاح «كورونا» المصري

-مفكرة رمضانية.. وسيلة «مروة» لشفاء والدتها ونشر الخير

 

الصفحة الخامسة

-«جمال» ورث «الصنعة» بوظة العسيرات هي الأصل

-أسرة «ماريان» في رمضان: عملنا زينة وفوانيس وفرحنا مع إخواتنا

-سياح «مرسى علم» على مائدة إفطار.. الصيام يجمعنا

 

الصفحة السادسة

-تراث مصر «في أيد أمينة»

-«الأسطى عبدالنبي».. فنان يحفظ التراث الإسلامي بـ «أهلة ومآذن»

-«الأسطى حسن» دقة إيده على منابر المساجد وآثار مصر.. حارس مهنة عمرها 7 قرون

-أساتذة آثار صنايعية المحروسة: ملحمة بدأت مع دخول عمرو بن العاص

الصفحة السابعة

-«الأسطى عادل» مولود في إيده صنعة وفن.. يبدع تحفا بخبرة 300 سنة

-«الأسطى سيد» 30 عاما وسط المشغولات الصدفية.. إبداع لا يتوقف

-«أحفاد القصبجي» يعزفون على أوتار «السيرما».. لوحات من الأقمشة

-خطة إنقاذ من الخبراء: توفير مناخ آمن وإقامة معارض دولية لتسويق المنتجات

 

الصفحة الثامنة

-وليد فواز: لم أخف من تجسيد شخصية الإرهابي في «الكتيبة 101» و«رسالة الإمام» فرصة لن تتكرر

-طه دسوقي: جمهور «الصفارة» يسألني «إيه اللي حصل في جمصة؟».. وإشادة لطفي لبيب أسعدتني

-جمال يوسف: استعنت بأرشيف وائل الإبراشي أثناء التحضير لـ «حضرة العمدة».. والتجربة أجهدتني نفسيا

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