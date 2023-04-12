اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»
كتب:
محمد عزالدين
09:07 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»
-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات بين البلدين
-الحكومة توافق على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين: 1500 جنيه للأردب
-مرحب شهر الصوم.. تراث مصر «في أيدٍ أمينة»
-إبداع الأسطوات: «عبدالنبي».. 40 عاما في صناعة الأهلة والمآذن.. ويشكو من قلة انتشار الصنعة
-«النواب» يجيز 3 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجنبي أبسطها شراء عقار
-وليد فواز: لم أخف من «الإرهابي» في «الكتيبة 101».. والأعمال الدرامية الوطنية تلعب دورا مهما في معركة الوعي
الصفحة الثانية
-«الإمارات كأنها مصر.. أرضا وشعبا»
-«السيسي» يستقبل «بن زايد» لبحث تعميق العلاقات الثنائية
-وزير الخارجية الأسبق: التوافق المصري – الإماراتي تاريخي.. والعلاقات تتجه نحو النمو والازدهار
الصفحة الثالثة
-محللون إماراتيون: نموذج ناجح للتعاون الثنائي بين الدول
-مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأولوية لتكثيف العمل العربي المشترك.. ووحدة الأراضي
الصفحة الرابعة
-مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الجنسية
-الكشف عن مقبرة و4 مقاصير صغيرة بمنطقة آثار سقارة تعود لـ «الرعامسة»
-«التعليم العالي» تبحث استكمال تصنيع لقاح «كورونا» المصري
-مفكرة رمضانية.. وسيلة «مروة» لشفاء والدتها ونشر الخير
الصفحة الخامسة
-«جمال» ورث «الصنعة» بوظة العسيرات هي الأصل
-أسرة «ماريان» في رمضان: عملنا زينة وفوانيس وفرحنا مع إخواتنا
-سياح «مرسى علم» على مائدة إفطار.. الصيام يجمعنا
الصفحة السادسة
-تراث مصر «في أيد أمينة»
-«الأسطى عبدالنبي».. فنان يحفظ التراث الإسلامي بـ «أهلة ومآذن»
-«الأسطى حسن» دقة إيده على منابر المساجد وآثار مصر.. حارس مهنة عمرها 7 قرون
-أساتذة آثار صنايعية المحروسة: ملحمة بدأت مع دخول عمرو بن العاص
الصفحة السابعة
-«الأسطى عادل» مولود في إيده صنعة وفن.. يبدع تحفا بخبرة 300 سنة
-«الأسطى سيد» 30 عاما وسط المشغولات الصدفية.. إبداع لا يتوقف
-«أحفاد القصبجي» يعزفون على أوتار «السيرما».. لوحات من الأقمشة
-خطة إنقاذ من الخبراء: توفير مناخ آمن وإقامة معارض دولية لتسويق المنتجات
الصفحة الثامنة
-وليد فواز: لم أخف من تجسيد شخصية الإرهابي في «الكتيبة 101» و«رسالة الإمام» فرصة لن تتكرر
-طه دسوقي: جمهور «الصفارة» يسألني «إيه اللي حصل في جمصة؟».. وإشادة لطفي لبيب أسعدتني
-جمال يوسف: استعنت بأرشيف وائل الإبراشي أثناء التحضير لـ «حضرة العمدة».. والتجربة أجهدتني نفسيا