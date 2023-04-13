أمين عام «حماة الوطن» يشيد بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإقرار حافز إضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه للإردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي يأتي على رأسها القمح.

تخفيض الفاتورة الاستيرادية من القمح

وأكد أن هذا القرار سيساهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية من القمح، وزيادة الكميات التي تورد من المزارعين للصوامع الحكومية، وعدم تسريب كميات من القمح المحلي للسوق السوداء.

حافز إضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه

وأشار إلى أن حافز إضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه سيحفز المزارعين لزيادة مساحة زراعة القمح الموسم المقبل، مشيدا بالخطوات الاستباقية الناجحة التي اتخذتها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية؛ من أجل توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية، لا سيما سلعة القمح والتي تعد من أهم السلع الأساسية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

وأوضح وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن حزب حماة الوطن يولي أهمية كبري بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي يأتي على رأسها القمح والأرز وكذلك العمل علي تحسين الأحوال المعيشية للمزارعين.