«بيطري كفر الشيخ»: لجان مكثفة على الأسواق وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الفطر

أكد محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل عدد من اللجان الرقابية التفتيشية في عدد من إدارات الطب البيطري على مستوى المحافظة، وذلك للمرور على محلات الأسماك المملحة والفسيخ ومحلات الجزارة والألبان، قبيل عيد الفطر المبارك، وذلك لضبط المخالفين وحالات الغش التجاري وضبط المواد الغذائية والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

حملات مكثفة حتى نهاية عطلة العيد

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية بدأت عملها منذ الخميس المنقضي، وتستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، والتي ستقوم بالتفتيش على الأسواق الحرة والمحلات التجارية في شتى ربوع المحافظة، وتحرير محاضر للمخالفين.

إلغاء الإجازات والراحات

وأشار أنه تقرر إلغاء الراحات والإجازات للعاملين المشاركين بتلك اللجان حتى يتثنى لها مباشرة عملها بشكل كامل، وتكثيف الحملات للجان الطب البيطري في كفر الشيخ.