«سول» تكشف تفاصيل صاروخ أطلقته كوريا الشمالية: حلق نحو 1000 كيلومتر

أطلقت كوريا الشمالية، فجر اليوم الخميس، صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى أو بعيد المدى تجاه البحر الشرقي «بحر اليالبان»، وكشف جيش الجنوب، تفاصيل جديدة حول تجربة «بيونج يانج».

وقالت هيئة «الأركان المشترك» الكورية الجنوبية، إن عملية إطلاق صاروخ كوريا الشمالية، تم رصدها بالقرب من العاصمة «بيونج يانج» في الساعة 7:23 صباحًا التوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت «الأركان المشتركة»، في رسالة نصية للصحفيين، أن صاروخ كوريا الشمالية، حلق نحو 1000 كيلومتر، مشيرة إلى أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلاً شاملاً لمواصفات الصاروخ التفصيلية.

وقالت كوريا الجنوبية، إن صاروخ كوريا الشمالية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد الحلفاء في اجتماع تنسيقي، عقب عملية إطلاق صاروخ كوريا الشمالية، على العمل على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك ضد أي تهديدات واستفزازات من «بيونج يانج».

كوريا الجنوبية: إطلاق الشمال للصواريخ الباليستية عمل استفزازي

وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن إطلاق الشمال، للصواريخ الباليستية عمل استفزازي خطير لا يضر فقط بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وانتهاك واضح لقرارات «مجلس الأمن الدولي».

وحثت «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، «بيونج يانج» على التوقف فورا عن مثل عمليات إطلاق الصواريخ.