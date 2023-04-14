إصابة شاب في حادث تصادم بالإسماعيلية.. حالته خطيرة

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بإصابات خطيرة، اليوم، جراء انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد تحمل لوحات معدنية «7813 ص س».

انتقال سيارات الإسعاف

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، أن المصاب يدعى مجدى عويضة سالم 19 سنة، مقيم بكيلو 14.

وأضافت أن الشاب مصاب باشتباه في كسر بالحوض، وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، وكدمات وسحجات بالجسم، وتم دخوله قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.