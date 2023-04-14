تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث على طريق «شبين الكوم - قويسنا»

كشف مصدر طبي في مستشفى قويسنا بالمنوفية، تفاصيل الحادث الذي وقع على طريق «شبين الكوم - قويسنا»، مؤكدا أن المستشفى استقبل جثة طالب واثنين مصابين، موضحا أن المصابين يتلقيان الرعاية الصحية اللازمة في المستشفى من قبل الأطقم الطبية.

وأضاف المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصابين هما «ا.ع» ويبلغ من العمر 20 عاما، طالب، ومصاب بصدمة عصبية، والثاني «م.ن» ويبلغ من العمر 20 عاما، طالب ومصاب بخدوش وسحجات، بينما المتوفى «ا.م» يبلغ من العمر 19 عاما، طالب.

تفاصيل حادث طريق شبين الكوم قويسنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث اصطدام سيارة نقل ودراجة نارية على طريق قويسنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع شخص وإصابة آخرين

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طالب وإصابة اثنين في حادث تصادم على طريق قويسنا شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى تحرير محضر يحمل رقم 10666 جنح، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.