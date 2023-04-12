4 أسباب وراء طلب شركة مياه المنوفية ترشيد الاستخدام اليوم.. الطقس السبب

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان عاجل لها، بجميع المواطنين على مستوى المحافظة ترشيد استخدام المياه بسبب موجة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية، وذلك للأسباب التالية:

1- شبكات الصرف الصحي المتواجدة في الشوارع ومحطات الرفع الموجودة بكل منطقة لها طاقة استيعابية لا يمكن تعديها .

2- مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار مسارهم واحد هو شبكات الصرف الصحي .

3- عند حدوث تكدس ووجود تصرفات مياه زائدة بمحطات الرفع يستوجب إيقاف محطات مياه الشرب لتقليل الضغط على شبكات الصرف الصحي .

4- زيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي يعرض منازلنا للغرق بمياه الصرف الصحي .

شفط تجمعات مياه الأمطار في المراكز

من جانبه، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، علي مدار الساعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن والأحياء، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

التعامل الفوري مع سقوط الأمطار في المنوفية

وشهدت مراكز ومدن المحافظة موجة من الأمطار منذ أمس وحتي اليوم وقام رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري والتواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.