طقس المنوفية اليوم.. استمرار سقوط الأمطار وشركة المياه تعلن الطوارئ

تقلبات جوية يشهدها طقس المنوفية منذ الأمس، من حيث الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على كافة الأنحاء في المحافظة، إذ أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع حالة التأهب في الوحدات المحلية وشركة المياه لشفط تجمعات الأمطار في المدن والمراكز.

حالة الطقس في محافظة المنوفية اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس المنوفية يشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، وسجلت درجة الحرارة العظمى في المنوفية 21 مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى 13 مئوية، كما أن هناك نشاطًا للرياح بنسب متفاوتة.

شركة المياه تعلن الطوارئ بسبب طقس المنوفية

ونتيجة سقوط الأمطار وطقس المنوفية المتقلب، أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ومنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

كما كلف رئيس الشركة، رؤساء الأفرع، بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي وتواجد عربات الكسح استعدادًا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها.