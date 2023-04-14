مصرع طفل حرقا في منزله بإحدى قرى المنوفية

لقي طفل رضيع مصرعه، إثر حريق نشب في الطابق الثاني بأحد المنازل بقرية جنزور في بركة السبع، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما انتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحريق فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة عليه، ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة.

تفاصيل مصرع طفل

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي إخطارا من أهالي قرية جنزور بمركز بركة السبع، يفيد بنشوب حريق في الطابق الثاني في منزل بقرية جنزور، إذ جرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتسبب الحريق في مصرع طفل رضيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالحريق

تلقى اللواء حازم عبدالحميد مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل إثر حريق نشب في أحد الطوابق في منزل بقرية جنزور دائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وبيان سبب الحريق.