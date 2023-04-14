إصابة شخص إثر انقلاب تريلا على محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد

تعرضت سيارة نقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، للانقلاب على محور 30 يونيو، ما تسبب في تعطل حركة المرور جزئيا على الطريق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا على محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد، تحمل لوحات رقم «6245 د ا ق»- مقطورة رقم «3242 د ن ب».

إصابة شخص في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة عبده إبراهيم عبده حسين 38 سنة، مقيم بمدينة المرج بمحافظة القاهرة، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة لـ«الوطن»، إن الشاب المصاب وصل في غيبوبة تامة، مع اشتباة نزيف داخلي بالبطن والمخ، وفي حالة حرجة وغير مستقرة.

وأضافت المصادر، أنه جرى دخول الشاب إلى غرفة الإنعاش، لمحاولة إجراء الطوارئ اللازمة له وإنقاذه، واستدعاء استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري والباطنة والجراحة، لإجراء تدخل عاجل له.