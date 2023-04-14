في الليلة الوترية الثانية.. اعرف علامات ليلة القدر

حلت الليلة الوترية الثانية في العشر الأواخر من شهر رمضان، ومن المعتاد أن تكون ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وعلامات ليلة القدر تهم كل المسلمين، وذلك لأنها ليلة مباركة، مستجاب فيها الدعاء، لها مكانة عظيمة، وهناك العديد من العلامات التي أوضحتها الإفتاء التي يستطيع من خلالها المسلم معرفة ليلة القدر.

علامات ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك العديد من الأحاديث الواردة التي يمكن من خلالها معرفة علامات ليلة القدر، واستعانت دارالإفتاء بما ورد عن أبي بن كعب، في ذكر علامات ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه «طلوع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم، لذا فإن أول علاماتها طلوع الشمس دون شعاع.

أضافت الإفتاء في علامات ليلة القدر، أن هناك بعض الأحاديث كما في مسند أحمد: «كأنها طست»، أي من نحاس أبيض، وقال النبي: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» أي لا حر فيها ولا برد ومشرقة.

دلالة ليلة القدر

لفتت دار الإفتاء، في علامات ليلة القدر، إلى أن المطلع عليها يعرف علاماتها، إذ يرى كل شيء ساجد، والأنوار ساطعة في كل مكان حتى المواضع المظلمة.