ما هي علامات ليلة القدر كاملة وهل كانت أمس؟.. أزهري يتحدث عن دلالة المطر

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تستمر التساؤلات عبر محرك البحث «جوجل» حول علامات ليلة القدر، وموعدها وهل تساقط الأمطار من علامات الليلة المباركة التي وصفها الله عزوجل بأنّها ليلة خير من ألف شهر، خصوصا بعد تساقط الأمطار بشكل كبير، مساء أمس، عىل أغلب محافظات مصر.

وعن علامات ليلة القدر كاملة، طالب الدكتور على محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، المسلمين بتكثيف الدعاء وترديد قول الرسول الكريم في ليلة القدر:«اللهم إنك تحب العفو فأعفو عنا».

وعن علامات ليلة القدر كاملة، أوضح عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ ليلة أمس قد تكون ليلة القدر في الأغلب لكثرة تساقط الأمطار بها.

واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري رضي الله عنه، والإمام مسلم رضي الله عنه أنَّ سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سُئلَ هلْ سَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ، يَذْكُرُ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ قالَ: نَعَمِ، اعْتَكَفْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الأوْسَطَ مِن رَمَضَانَ، قالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قالَ: فَخَطَبَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقالَ: إنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وإنِّي نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ في وِتْرٍ، فإنِّي رَأَيْتُ أنِّي أسْجُدُ في مَاءٍ وطِينٍ، ومَن كانَ اعْتَكَفَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ فَلْيَرْجِعْ، فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَىٰ المَسْجِدِ وما نَرَى في السَّمَاءِ قَزَعَةً، قالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ، وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَجَدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ في الطِّينِ والمَاءِ حتَّىٰ رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ في أرْنَبَتِهِ وجَبْهَتِهِ.

«الإفتاء» تحدد علامات ليلة القدر كاملة

كانت دار الإفتاء المصرية حددت علامات ليلة القدر كاملة ومنها أن تطلع الشمس لا شعاع لها، وذلك لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

- وأضافت الإفتاء بأنه في بعض الراويات «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

كما استشهدت الإفتاء المصرية بما وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

- وقيل إن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا. - وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.