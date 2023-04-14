هل يلقى تيكسيرا نفس مصير مسربة ويكيليكس؟

ألقت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، على جاك تيكسيرا، المشتبه به في تسريب الوثائق السرية التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الجاري،

وسيمثل المشتبه به في تسريب الوثائق السرية جاك تيكسيرا، البالغ من العمر «21 عاما» أمام المحكمة اليوم الجمعة، في بوسطن، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

وأمس الخميس، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي مقتضب، إن المشتبه به في تسريب الوثائق السرية، جاك تيشيرا تم إلقاء القبض عليه بدون حوادث وسيمثل قريباً أمام محكمة فدرالية في ماساتشوستس.

الوثائق السرية تعيد قضية مانينج

وقضية الوثائق السرية الأمريكية تعيد إلى الأذهان، تشيلسي مانينج المحلل السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، الذي سرب أكثر من 700 ألف وثيقة سرية، بينها تقارير ساحة المعركة حول العراق وأفغانستان وبرقيات وزارة الخارجية في عام 2010.

وكان مانينج جنديا أمريكيا من الدرجة الأولى، عرف باسم برادلي، وقام بتحميل آلاف الوثائق السرية من أجهزة كمبيوتر رئيسية خاصة بالجيش، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

إدانة مانينج بـ 20 تهمة متعلقة بالتسريبات

وسرب مانينج سرب أكثر من 700 ألف وثيقة سرية الى موقع ويكيليكس، وأدين بـ 20 تهمة متعلقة بالتسريبات، منها التجسس. وبرأت المحكمة، مانينج، ساحتها من أخطر التهم، وهي مساعدة العدو، فيما حكم القضاء الأمريكي عليه في عام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس الأسبق السابق باراك أوباما.

وووفقا للقانون الأمريكي، تعاقب الفقرة 793 من المادة 18 من كتاب النظام الأساسي المتعلقة بجمع المعلومات المتصلة بالدفاع أو إحالتها أو فقدانها على الحصول على هذه المعلومات بقصد أو سبب كاف للاعتقاد بأن هذه المعلومات يمكن أن تستخدم للإضرار بالولايات المتحدة أو لصالح أي دولة أجنبية، فيما نصت الفقرة على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.