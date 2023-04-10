«البنتاجون» يكلف بتقييم أثر الوثائق العسكرية الأمريكية السرية المسربة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أهمها، استمرار تداعيات الوثائق السرية العسكرية المسربة، فيما كتب دونالد ترامب على «تروث سوشيال»، جملة الحرب العالمية الثالثة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن وكالات مختلفة تبذل جهدا مشتركا لتقييم تأثير الوثائق العسكرية السرية المسربة، فيما أوضح مسؤولون، أن التحقيق في بدايته ولا يستبعد المحققون احتمال وقوف عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

العديد من الوثائق المسربة كانت بحوزة واشنطن

وأوضح المسؤول السابق في «البنتاجون» مايكل مولروي، أن العديد من الوثائق السرية المسربة كانت بحوزة واشنطن فقط، مضيفا أن التركيز الآن على أن هذا التسريب من أمريكا.

وأشار مسؤولون، إلى أن اتساع نطاق موضوعات الوثائق السرية المسربة يشير إلى أنه تم من قبل عنصر أمريكي وليس من الحلفاء، وكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على «تروث سوشيال»، جملة الحرب العالمية الثالثة، دون أي تعليق أو توضيح.

بدوره، قال السناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الإخبارية، إن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات من أفغانستان، مهد الطريق لهجوم إرهابي ثان على الولايات المتحدة على غرار اعتداء 11 سبتمبر 2001.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل في حادث إطلاق نار بأورلاندو وسط ولاية فلوريدا، وقالت شرطة أورلاندو، إن إطلاق النار بأورلاندو، وقع بعد ورود مكالمة حول العنف الأسري، مضيفة في بيان عبر «تويتر»، إن عناصرها توجهت إلى مكان الحادث وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل.

منفذ إطلاق النار بأورلاندو من أصول أفريقية

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى خروج منفذ إطلاق النار بأورلاندو، أمريكي من أصول أفريقية، 29 عاما، من المنزل وبدأ بإطلاق النار على عناصرها مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال عمدة أورلاندو بادي داير، عبر «تويتر»: «وضع مروع ومأساوي»، مضيفا إنه يدعم أفراد أسر الضحايا، والضباط، الذين لم يصابوا بأذى.

وأمس الأول السبت، ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على صبي «16 عاما» على صلة بمقتل 3 مراهقين أعضاء في عصابات في سيارة وسط فلوريدا، بعد أيام من اتهام مراهق آخر وطفل «12 عاما» بالجريمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

خروج 11 عربات عن القضبان

وفي ولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة، خرجت 11عربة وقاطرة عن القضبان بسبب ميلان محرك قطار في «جاسبر» بالولاية، فيما نقلت السلطات، اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي، فيما أشارت شركة «نورفولك ساوثرن»، إلى عدم وجود مواد خطرة على القطار.