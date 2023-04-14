9 معلومات عن مسرب الوثائق السرية الأمريكية: حاصل على وسام الإنجاز

أعلن المدعي العام الأمريكي، وزير العدل ميريك جارلاند، اعتقال جاك دوجلاس تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما، ويعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في الحرس الوطني للقوات الجوية، المشتبه به في تسريب الوثائق السرية.

وأشار جارلاند، إلى أن التحقيق في هذا الحادث مستمر، وكشفت الوثائق السرية، التي يشتبه في تسريبها تيكسيرا، عن معلومات استخباراتية حساسة حول الأزمة الأوكرانية ودول أخرى حول العالم.

تسريب الوثائق السرية فعل متعمد

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، قال في وقت سابق، إن «البينتاجون» توصل إلى أن تسريب الوثائق السرية نتيجة أفعال إجرامية متعمدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن قدم شكره لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، على إلقاء القبض على المشتبه به في تسريب الوثائق السرية، تيكسيرا، متعهدا بالدعم والتعاون الكاملين من «البنتاجون» في التحقيق.

وأمس الأول الأربعاء، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مقابلة مع أحد أعضاء غرفة دردشة بدأ من خلالها ظهور الوثائق السرية المسربة، حيث وصف صاحب التسريب بشاب له شخصية جذابة ومولع بالاسلحة، يعمل في قاعدة عسكرية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ونرصد أبرز المعلومات عن المشتبه به في تسريب الوثائق السرية الأمريكية:

تيكسيرا نشأ في ضواحي بروفيدنس

- تيكسيرا يبلغ من العمر 21 عاما.

- نشأ في ضواحي بروفيدنس برود آيلاند.

- تخرج في مدرسة «دايتون ريوبوث» الثانوية.

- انضم إلى الحرس الوطني الجوي في 26 سبتمبر 2019، وفقا لما ذكرته صحيفة «يو إس ايه توداي» الأمريكية.

- عضو في جناح المخابرات رقم 102 في كيب كود.

- عمل تيكسيرا في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس في قاعدة أوتيس الجوية.

- رائد أنظمة النقل السيبراني.

- حصل على وسام الإنجاز للقوات الجوية.

- رقي مؤخرًا إلى رتبة طيار مجند من الدرجة الأولى.