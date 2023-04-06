نقابة الصحفيين تعلن إتاحة دليل مشروع العلاج على موقع النقابة

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تقديم نسخة (بي دي إف) من دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين على موقع النقابة، كما يُطبع الدليل ويوزع خلال أيام.

مشروع العلاج

وأعلن محمد الجارحي المشرف على مشروع العلاج، في بيان، أن اللجنة تعمل حاليًّا على إتاحة نسخة إلكترونية سهلة البحث للمساعدة في العثور على النتائج في أسرع وقت، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على إتاحة نسخة بي دي إف من دليل مشروع العلاج.

وأوضح الجارحى أنه يمكن للزملاء الصحفيين تحميل النسخة الـPDF بسهولة من خلال الموقع عبر هذا الرابط.

https://www.ejs.org.eg/page.php?id=2409745

الاشتراك في مشروع العلاج

وأشار المشرف على مشروع العلاج إلى أن الاشتراك في مشروع العلاج ما زال متاحا دون أي غرامات تأخير كفرصة أخيرة حتى الخميس القادم 13 أبريل الجاري .

وفي سياق متصل، نظمت نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعي حضره أكثر من 1000 زميل وزميلة وأسرهم، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعقب الإفطار احتفالية بمناسبة مرور 82 سنة على تأسيس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تكريم عدد من المحررين العسكريين.