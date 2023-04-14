الحلقة 8 من مسلسل كشف مستعجل.. ماذا سيحدث بعد حبس الدكتور سهام؟

اقتناص عمره للتوبة كان عنوان الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل الذي يدور في إطار كوميدي تتطور أحداثه بشكل مثير يمكن متابعتها على قناتي dmc والحياة.

ولاقت حلقة أمس من مسلسل كشف مستعجل استحسان الجمهور بعد أن شهدت تطورات جديدة بعد أن تحول عيد ميلاد سارة ابنة الدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن» مسرحا لمشاجرات وخلافات عائلية تسببت في حبسه هو وصديقه يوسف «مصطفى خاطر»، حيث وقع خلاف بين زوجته ووالدته «هناء الشوربجي»، ونشب خلاف بينه وبين وزوجته، وبسبب مشادة كلامية بينهما، اضطر سهام لضرب زوجته، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة وتسببت في حبسه.

مسلسل كشف مستعجل

ويأتي مسلسل كشف مستعجل في 15 حلقة، ويشارك به كوكبة من النجوم الشابة، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على قنوات dmc

بدأ عرض أولى حلقات المسلسل على شبكة قنوات dmc، الجمعة الماضي 16 رمضان، الساعة 11.30 مساءً.

ويعرض بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، الساعة 9.30 مساءً.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.