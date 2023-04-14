ملخص الحلقة 7 من مسلسل كشف مستعجل.. مشاجرة عائلة سهام بسبب تورتة الشيكولاتة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل كشف مستعجل، أحداث مثيرة، حيث صالحت عاليا «هنادي مهنا» خطيبها يوسف «مصطفى خاطر»، ودعته لحضور حفل عيد ميلاد سارة ابنة شقيقها «سهام أبو الرجال» محمد عبد الرحمن، بناءًا على نصيحة إحدى صديقاتها.

وأثناء تنظيم عيد ميلاد سارة ابنه الدكتور سهام أبو الرجال، وقع خلاف بين زوجته ووالدته «هناء الشوربجي» بسبب تورتة الشيكولاتة، كما نشب خلاف بين سهام أبو الرجال وزوجته «لي لي» إثر شكها في خيانتها له، وبسبب مشاداتها بينها وبين شقيقته عاليا ووالداته، اضطر سهام لصفع زوجته، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة وتسببت في حبس زوجها ويوسف، ولم يخلصهما من الحبس سوى تدخل مودي الجزاز، بناءا على طلب عاليا.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل

وعلى صعيد آخر من الحلقة السابعة مسلسل كشف مستعجل، انهار الدكتور سهام أبو الرجال من البكاء في صلاته بسبب جريمة قتل تورط فيها من يوسف، وندم على ما فعل وطلب من الله، أن يتجاوز عنه ويمنحه فرصة العمرة، ليتخلص من الذنب، لكن يوسف كان سعيد بجرمة القتل التي نفذها سهام قائلاً له :«دي أول عملية أنفذها من غير ما أيدي تتلوث فيها.. أنا عايز صبي معاي» مشيرا إليه.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل

ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، رتب مودي الجزاز لقاء مع والدة يوسف ويدعوها على العشاء بالمطعم الخاص به، وهو ما أثار قلق يوسف لتدخل والدته في شؤون عمله، وعاتبه يوسف على الخروج مع والدته، ليبرر له «الجزاز» ذلك بعدم خروجها من المنزل لفترة طويلة، قائلاً له: «أنا مش محتاج لماما في حاجة كفاية فيدوهاتك اللي عندي»، ليوضح له يوسف، أن لم يريد الامتناع عن الشغل واستكمال الجرائم، فنصحه «الجزاز» بعدم تضييع الفرصة وطلب منه أن يكثف جهوده في الجرائم التي ينفذها.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل، حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.