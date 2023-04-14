مسلسل كشف مستعجل الحلقة السابعة.. حبس «سهام» بسبب تعديه على زوجته بالضرب

انهار الدكتور سهام أبو الرجال - مصطفى خاطر- من البكاء في صلاته بسبب جريمة قتل تورط فيها بسبب يوسف- مصطفى خاطر- وندم على ما فعله راجيا من الله أن يتوب عليه ويخلصه من يوسف ويمنحه فرصة لزيارة بيته الحرام ويعتمر ويغسل ذنوبه.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل

وعلى صعيد آخر من الحلقة السابعة مسلسل كشف مستعجل ينشب خلاف بين سهام أبو الرجال وزوجته لي لي على أثر شكها في خيانتها له، وبسبب مشاداتها بينها وبين شقيقته عاليا وووالداته يضطر سهام لضرب زوجته وصفعها على وجهها، فتتقدم ببلاغ إلى الشرطة وتتسبب في حبس زوجها ويوسف، ولم يخلصهما منالحبس سوي تدخل مودي الجزاز - محمد لطفي- بناءا على طلب عاليا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.