مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. «الجزاز» يطالب يوسف بسرعة تنفيذ الجرائم

أحداث مثيرة ومفارقات غريبة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل، حيث رتب مودي الجزاز «محمد لطفي»، لقاء مع والدة يوسف ودعاها على العشاء بالمطعم الخاص به، ما أثار قلق يوسف «مصطفى خاطر»، لتدخل والدته في شؤون عمله، وذكر له «الجزاز»: «أنا مش محتاج لماما في حاجة، كفاية فيديوهاتك اللي عندي»، ليوضح له يوسف أنه لم يريد الامتناع عن الشغل واستكمال الجرائم، فنصحه «الجزاز» بعدم تضييع الفرصة، وطلب منه أن يكثف جهوده في الجرائم التي ينفذها.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

تحول عيد ميلاد سارة ابنه الدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن» مسرحا لمشاجرات وخلافات عائلية تسببت في حبسه هو وصديقه يوسف، حيث وقع خلاف بين زوجته ووالدته «هناء الشوربجي»، ونشب خلاف بينه وبين وزوجته، وبسبب مشادات كلامية بينهما، اضطر سهام لصفع زوجته، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة وتسببت في حبسه.

الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل، انهار الدكتور سهام أبو الرجال من البكاء في صلاته، بسبب جريمة قتل تورط فيها، وندم على ما فعل، وطلب من الله أن يتجاوز عنه، ويمنحه فرصة العمرة، ليتخلص من الذنب، لكن يوسف كان سعيدا بجرمة القتل التي نفذها سهام، قائلاً له: «دي أول عمليه أنفذها من غير ما أيدي تتلوث فيها.. أنا عايز صبي معاي» مشيرا إليه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يرتكبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.