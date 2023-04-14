مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. «سهام» يحتاج عمرة للتوبة من جريمة قتل نفذها

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل، مفارقات غريبة، حينما تحول عيد ميلاد سارة ابنة الدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن» مسرحا لمشاجرات وخلافات عائلية تسببت في حبسه هو وصديقه يوسف «مصطفى خاطر»، حيث وقع خلاف بين زوجته ووالدته «هناء الشوربجي»، ونشب خلاف بينه وبين وزوجته، وبسبب مشادة كلامية بينهما، اضطر سهام لضرب زوجته، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة وتسببت في حبسه.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من الحلقة السابعة مسلسل كشف مستعجل، انهار الدكتور سهام أبو الرجال من البكاء في صلاته، بسبب جريمة قتل تورط فيها، وندم على ما فعل، وطلب من الله أن يتجاوز عنه ويمنحه فرصة العمرة، ليتخلص من الذنب، لكن يوسف كان سعيد بجريمة القتل التي نفذها سهام قائلاً له :«دي أول عمليه أنفذها من غير ما أيدي تتلوث فيها.. أنا عايز صبي معاي» مشيرا إليه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.