حملة لغلق الكافيهات المخالفة وإزالة الإشغالات في شوارع مدينة نصر

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، حملة بالتنسيق مع إدارت الإشغالات والمحلات والمتابعة الميدانية لاستكمال أعمال لافع الاشغالات والشيش وغلق وتشميع الكافيهات المخالفة أمام الحديقة الدولية، وجرى غلق 2 كافيه لإدارتهما بدون ترخيص.

إزالة إشغالات

وتلقى حي شرق مدينة نصر شكاوى من المواطنين بشأن إشغالات حديد وسلاسل بشارع الشهيد محمود عزت سليم أمام مستشفى الشمس، وقامت حملة بإزالة المخالفات وتحرير محضر تالف رصف بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، استمرار حملات التصدي لكل صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي، وجرت إزالة كل المخالفات بشارع عباس العقاد وجار المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بكل شوارع وميادين الحي، والتلبية الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحة الحي أو شكاوى مجلس الوزراء.