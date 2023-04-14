أماكن استخراج جواز سفر في الإسكندرية مستعجل 2023.. الأوراق المطلوبة

حددت مصلحة الجوازات والهجرة أماكن استخراج جواز السفر في الإسكندرية مستعجل 2023، والأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمة، وذلك وفق منصة وزارة الداخلية على محرك البحث جوجل، من أجل تسهيل سرعة الوصول إلى المقرات الشرطية لاستخراج جواز السفر بالإسكندرية.

«الوطن»، تنشر للقارئ خدمة أماكن استخراج جواز السفر في الإسكندرية مستعجل 2023 وهي كالتالي:

- إدارة جوازات الإسكندرية ومقرها محطة الرمل بالإسكندرية، وتختص بإصدار جوازات سفر المقيمين بدوائر أقسام (المنشية – سيدي جابر – باب شرق – العطارين – اللبان – الجمرك – الدخيلة – مينا البصل).

- قسم جوازات المنتزه ومقره قسم شرطة المنتزه ويختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام (المنتزه – أول الرمل – ثان الرمل).

- قسم جوازات محرم بك ومقره قسم شرطة محرم بك ويختص بإصدار جوازات سفر المواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة (محرم بك – كرموز – برج العرب - العامرية).

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ 16 عامًا على أن تكون سارية وعلى أن يكون مثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث وذلك لاستخراج جواز السفر من مصلحة الجوازات والهجرة.

- شهادة الميلاد برقم قومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنين ابتداءً من تاريخ 18 مارس 1941 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ 19 عاما بعد.

- السجل التجاري: لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس (4×6).

شروط استخراج جواز السفر

- أن يكون المواطن مصري/ مصرية.

إجراءات طالب الخدمة:

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال ثم استلام الجواز.