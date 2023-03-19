رابط استخراج جواز سفر في 24 ساعة أون لاين 2023.. هيطلع بدون مجهود

أتاحت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، رابط استخراج جواز سفر في 24 ساعة أون لاين 2023، إذ يتجه بعض المواطنين إلى السفر في الخارج لعديد الأسباب، مثل الالتحاق بالعمل، أو أداء مناسك الحج أو العمرة، وأسباب أخري مختلفة.

وترصد «الوطن» تفاصيل الخدمة، التي سهّلت على جميع المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة للتحرك بين المؤسسات الحكومية والتكدس في الطوابير لساعات طويلة، لذا نرصد الطرق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين 2023، خلال السطور الآتية.

خطوات استخراج جواز السفر أون لاين 2023

ويمكن استخراج جواز سفر أون لاين 2023 في 24 ساعة من خلال اتباع الطرق الآتية:

- الخطوة الأولي، في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

- أما في الخطوة الثانية، اختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإنشاء حساب جديد.

- وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة، كتابة البيانات المطلوبة.

- وعند الخطوة الرابعة، يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي.

- الخطوة الخامسة، إذا كنت متزوجا يجب إرفاق صورة وثيقة الزواج، حال إثبات اسم الزوج أو الزوجة بجواز السفر.

- الخطوة السادسة، على المواطن أن يقوم بدفع الرسوم المطلوبة حتي يتمكن من استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة واستخدامه بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر مستعجل

يحتاج المواطن الراغب في استخراج جواز سفر مستعجل في 24 ساعة أون لاين 2023، إلى أن تكون بطاقته القومية سارية، وفي حال ما إذا كانت غير سارية يجب أن يُقدم شهادة ميلاد مميكنة لإثبات هويته، وأن يكون لديه 3 صور مقاس 4×6 ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء، وأن يحضر مستند التجنيد الخاص به وذلك فيما يتعلق بالذكور، وأن يحضر أيضاً شهادة المؤهل الدراسي.