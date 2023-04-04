خطوات استخراج جواز سفر للطلاب 2023 .. الإجراءات والشروط

الكثير من الطلاب الذي ينتهون من امتحاناتهم التعليمية يسعون لاستخراج جواز سفر لقضاء فترة العطلة في إحدى الدول العربية أو الأوروبية، للتنزه والتعرف على الدول الأخرى واكتشاف العديد من الأماكن بداخلها، خاصة في الدول التي تفتح أبواب السفر إليها بأسعار مخفضة في فترات الإجازات، وهذه الأمر أصبح أمرا مهمًا لمعرفة شروط استخراج جواز سفر للطلاب 2023 من قبل مكاتب مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية.

وعن هذا الشأن ترصد «الوطن» عبر السطور التالية خطوات استخراج جواز سفر للطلاب 2023، منها الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة التي تساعد الطلاب على توفيرها في أثناء استخراج جواز سفر للطلاب 2023 التي أعلنتها مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

استخراج جواز سفر للطلاب 2023

المسندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للطلاب 2023 تبدأ من تقديم طلب للحصول على جواز سفر في مصلحة الجوزات التابعة لمدينة إقامته، ثم القيام بملء استمارة استخراج جواز سفر على أن يكتب كل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة باللغة العربية أو اللغة الأجنبية.

وتقدّم أصل بطاقة الرقم القومي سارية، ثم إحضار شهادة قيد دراسي من الجامعة المنتمي إليها على أن يكون موضح بها موقف التجنيد بالنسبة للشباب، أما بالنسبة للإناث لابد من إحضار صورة من كارنيه العام الدراسي الحالي، ثم إحضار صورة من شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد خارج مصر، أما الإجراء القبل الإخير إرفاق 3 صور حديثة وملونة ذات خلفية بيضاء على أن يكون بمقاس 4×6، ثم يدفع كل الرسوم والدمغات المستحقة لاستخراج الجواز إلى مصلحة الجوزات.

خطوات استخراج جواز سفر للطلاب أون لاين 2023

مع بداية اهتمام الطلاب باستخراج جواز السفر للطلاب، الإدارة العامة للجوازات دشنت موقعا إلكترونيا تابعا لوزارة الدخلية، لاستخراج جواز السفر المصري بخطوات سهلة وبسيطة، تحسبًا لعدم فوات أي خطوة، حرصًا على نجاح عملية استخراج جواز سفر للطلاب أون لاين 2023، ما يلي:

أولا: القيام بالبحث عن الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات التابع لوزارة الداخلية والدخول هنا.

ثانيًا: إنشاء حساب بكلمة سر جديدة سر وتدوين البيانات المطلوبة لتجديد أو استخراج جواز سفر أون لاين.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي وصورة بطاقة الرقم القومي عبر الموقع.

رابعًا: يقوم بتوفير وادخال صورة شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء خاصة بالشخص طالب الخدمة.

خامسًا: تقديم شهادة مؤهل دراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة الشخصية، أو اذا كان المتقدم طالبا.

سادسًا: تقديم إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

سابعًا: تقديم صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

ثامنًا دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع الخاص بالجوزات ثم التعرف على ميعاد استلام جواز السفر.

إجراءات جديدة لوزارة الداخلية

في سابق قالت وزارة الداخلية، إنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تتخذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم، واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتمّ إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

التسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات

وأكّدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.