«المرور» تطرح لوحات سيارات مميزة يصل سعرها إلى 2 مليون جنيه.. إليك التفاصيل

يتيح موقع «لوحتك» التابع لـ الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، لوحات معدنية مميزة لأصحاب السيارات، من خلال مزادات يومية تتم على الموقع الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن»، اللوحات المعدنية المتاحة ضمن مزادات إلكترونية، وتذهب الأموال المحصلة مقابل الحصول على لوحات السيارات المميزة لصالح صندوق «تحيا مصر».

أعلى سعر لوحة سيارة معدنية

وحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني، فإن أعلى سعر وصل إليه لوحة سيارة معدنية كانت اللوحة «أ ه م 1» وتم بيعها لصالح صندوق تحيا مصر، مقابل مليون و970 ألف جنيه، إضافة إلى اللوحة «س ي ف 1» وتم بيعها بـ650 ألف جنيه.

لوحات معدنية متاح حاليا المزاد عليها

ويوجد عدد من اللوحات المعدنية المتاحة لـ المزادات إلكترونية، والتي يمكن المشاركة فيها من خلال الدخول عبر هذا الرابط، نرصدها في السياق الآتي:

«س ج 1» وصل أعلى سعر لها في المزاد حتى الآن 610 آلف جنيه، وهي تعد الأعلى سعرا خلال الفترة الحالية.

«م و و 1» وصل سعرها إلى 490 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«م ع 2» وصل سعرها إلى 400 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«س ج م 2» وصل سعرها إلى 375 ألف جنيه، وينتهي مزادها غدا.

«د ب ي 666» وصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، وينتهي مزادها غدا.

«ج م ي 444» وصل سعرها إلى 125 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«ج و و 3333» وصل سعرها إلى 125 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«م ع م 5555» وصل سعرها إلى 115 ألف جنيه، وينتهي مزادها غدا.

«ن ج م 1666» ووصل سعرها حتى الآن إلى 115 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«ط د 6666» وصل سعرها إلى 110 آلف جنيه، وينتهي مزادها غدا.

«أ م ي 4444» وصل سعرها إلى 110 آلف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«س أ م 4444» وصل أعلى سعر لها إلى 100 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«م و و 777» وصل سعرها إلى 100 ألف جنيه، وينتهي مزادها بعد غد 10 أكتوبر.

«م ر و 666» وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، وينتهي مزادها غدا.

«ع م د 888» وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«م س م 3333» وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.

«ل ص ق 111» وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، وينتهي مزادها اليوم 8 أكتوبر.