وزيرة خارجية ألمانيا: أي تصعيد عسكري بشأن تايوان سيكون كارثيا على العالم

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، قبل قليل، إنّ أي تصعيد عسكري بشأن تايوان سيكون كارثيا على العالم، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

زيارة الخارجية الأمريكية إلى بكين

وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، زيارة للصين بحثًا عن توازن جيد مع بكين الشريك التجاري المهم الذي يزداد رغبة في تشكيل النظام العالمي وفق رؤيته الخاصة، كما ورد في بيان نشرته قبل بدء رحلتها.

مواجهة تايوان للهجمات الصينية

ونظمت جزيرة تايوان، أمس الخميس، عمليات محاكاة لهجمات صينية على أراضيها عقب المناورات العسكرية التي أجرتها بكين للضغط على جارتها الأصغر.

وشارك في العمليات مئات المدنيين ورجال إطفاء وجنود وطلاب، واستوحي الكثير منها من مشاهد مدن أوكرانية تعرضت للقصف الروسي، وتضمنت سيناريوهات عدة بينها هجمات صاروخية، وانفجارات أسلحة كيماوية، وهجوم دام على محطة للمترو.