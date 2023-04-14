تايوان تعلن رصد 4 طائرات و8 سفن حربية صينية

رصدت السلطات في جزيرة تايوان، صباح اليوم الجمعة، 4 طائرات و8 سفن حربية صينية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع في العاصمة «تايبيه».

وفي وقت سابق، أشارت وزارة النقل بجزيرة تايوان، إلى أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة، بعد غدٍ الأحد، بسبب أنشطة فضائية، وفقا لما ذكرته شبكة «4 يورو نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وقالت وزارة دفاع تايوان، في بيان عبر حسابها بـ«تويتر»، إن إحدى الطائرات الصينية من طراز «واي 8 أيه إس دابليو»، دخلت المنطقة المجاورة للمجال الجوي الدفاعي الجنوبي الغربي للجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تايوان تكلف أنظمة الصواريخ البرية للرد

وكلفت القوات المسلحة التايوانية طائرات الدورية الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للرد على أنشطة «بكين».

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن شعورها بخيبة أمل من قرار السلطات في الصين تأييد حكم الإعدام الصادر بحق مواطن أمريكي يدعى مارك سويدان.

واحتجزت السلطات في الصين، سويدان لأكثر من 10 سنوات، بعد اعتقاله في 2012 بتهم تتعلق بالمخدرات، فيما حكم القضاء على المواطن الأمريكي بالإعدام في عام 2019.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية، دعوتها إلى إطلاق سراحه على الفور، وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل في بيان، إن «محكمة جيانجمن» الصينية رفضت أمس الخميس، استئناف سويدان ظلما، وأيدت عقوبة الإعدام بحقه، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن وبلينكن يواصلان التركيز على إطلاق سراح سويدان

واضاف باتيل، أن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يواصلان التركيز شخصيًا على إطلاق سراح سويدان وأمريكيين آخرين محتجزين ظلماً أو محتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم.