زلزال يضرب جزيرة تايوان بقوة 4.1 درجة على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة تايوان على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتشهد جزيرة تايوان، زلازل بشكل منتظم على خلفية وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة تايوان، وقعت على مسافة 254 كيلومترا جنوب العاصمة تايبيه، و90 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من كاوهسيونج جنوب غرب الجزيرة.

وفي 13 مارس الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات، جزيرة تايوان»، وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي في ذلك الوقت، إن البؤرة وقعت على مسافة 42 كيلومترا جنوب شرق كيلونج.

وشهدت تايوان في 12 فبراير الماضي، زلزالا بقوة 5.1 درجة، ضرب مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، على عمق عمق 31.8 كيلومتر من سطح الأرض، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار.

وقالت مركز «علم الزلازل» في تايوان، إن الهزة وقعت على بعد 67.5 كيلومتر جنوب هوالين هول.