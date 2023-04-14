ألمانيا: زعزعة الاستقرار في مضيق تايوان سيؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد العالمي

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من أن زعزعة الاستقرار في مضيق تايوان سيؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الصين، في أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وبدأت «بيربوك» زيارة في مدينة تيانجين شمال البلاد، قبل توجهها إلى العاصمة «بكين» لإجراء محادثات سياسية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في بيان قبل الزيارة، إنها تريد أن تكون فكرة أوضح عن توجه القادة الجدد فيما يتعلق بالتوتر بين السيطرة السياسية والانفتاح الاقتصادي.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، حذرت في وقت سابق، السلطات الصينية، من أي تحركات عسكرية تهدد جزيرة تايوان وتزيد من خطر مواجهات عسكرية غير متعمدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

رفض أوروبي لتغيير الوضع تايوان الحالي بالقوة

وفي وقت سابق، رفض الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تغيير الوضع الحالي لجزيرة تايوان بالقوة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.