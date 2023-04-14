أوكرانيا: القوات المسلحة صدت 49 هجوما روسيا في 4 مناطق اليوم

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 49 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، إذ يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.

الطائرات المقاتلة الأوكرانية شنت 3 ضربات على مناطق ارتكاز القوات الروسية

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية شنت ثلاث ضربات على مناطق ارتكاز القوات الروسية على مدار اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، لافتة إلى أن القوات الروسية شنت 19 ضربة جوية، إضافة إلى تنفيذ 39 ضربة باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.

فبراير 2022.. بدء عملية عسكرية في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.